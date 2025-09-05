BEDAŞ, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, elektrik şebekesinin güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları yapıldığını belirtti. Kesintilerin süresi ve etkilenecek bölgeler, çalışma programına göre farklılık gösteriyor.

Planlamaya göre, elektrik kesintileri bazı ilçelerde sabah saatlerinde, bazı bölgelerde ise öğleden sonra başlayacak. Bazı mahallelerde kesinti süresinin 1 ila 8 saat arasında değişmesi bekleniyor. Çalışmalar sırasında elektrik hizmetinin geçici olarak durdurulacağı mahallelerde yaşayan vatandaşların önlem almaları gerektiği vurgulandı.

İşte kesinti yaşanacak ilçeler...