Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 12 ilçede bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintilerin saatleri ilçelere göre değişecek.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

Kesintiden etkilenmesi beklenen 12 ilçe şu şekilde:

Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sarıyer

KESİNTİLER NE KADAR SÜRECEK?

BEDAŞ’ın bildirimine göre elektrik kesintileri gece yarısından sonrasında başlayacak, farklı bölgelerde gün boyu değişik saatlerde devam edecek. Bazı bölgelerde 8 saate kadar kesinti süresi olabileceği belirtiliyor.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Geri dönüş saatleri ilçelere ve semtlere göre değişiklik gösterecek. Bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar devam eden kesintiler öngörülüyor. Ancak saat – mahalle bazlı kesin bilgiler, BEDAŞ’ın “Planlı Kesinti” bölümünde ilan edilen programlarda yer alacak.

İşte İstanbul'un Avrupa yakasında kesintilerin yaşanacağı ilçelere ilişkin tüm detaylar...