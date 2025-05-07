İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamına tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için çarşamba akşamları İstanbul’da düzenlenen buluşmaların 4'üncüsü Beyazıt Meydanı'nda yapıldı.

Ancak mitingde konuşmaların yanı sıra "karartma" dikkat çekti. Beyazıt Meydanı'ndaki sokak aydınlatmasının yetersiz kalması nedeniyle, CHP'nin miting için kullanmak istediği projektörlerin de polis engeliyle karşılaştığı ortaya çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır olaya ilişkin yaptığı açıklamada, polis tarafından mobil aydınlatmaların alana sokulmadığını belirterek tepki gösterdi.

Başarır, "Işıklarımızı sokmadılar. Türkiye’yi karartanlar, burayı da kararttığını mı sanıyor? Ne yaparlarsa yapsın, o güneş doğacak. Bu ülke aydınlanacak" ifadelerini kullandı.

BEDAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan 'karartma'ya ilişkin Bedaş'tan açıklama geldi. Açıklamada miting alanında 'herhangi bir elektrik arızası veya kesintisi' bulunmadığı belirtildi.