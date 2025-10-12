Dahiyane kuyumcu, içine para atılıp çalıştırılan oyuncak kapma makinesini ‘altın kapma makinesi’ne dönüştürdü. Makinenin içine altın ve gümüş takılar ile saatler koyulduğunu duyan vatandaşlar, dükkana adeta hücum etti.



Caddede oluşan uzun kuyruğu gören vatandaşlar ise gözlerine inanamadı. Kalabalık giderek artarken vatandaşlar izdihama yol açacak bir yoğunluk oluşturdu.



ALIŞVERİŞ ŞARTI YOK



Takı Kuyumculuk adlı işletmenin Genel Koordinatörü Mahsun Öktem, çekilişe katılmak için alışveriş yapma şartı bulunmadığını söylerken şöyle konuştu:

“Sırası gelen şansını deneyebilir. Tamamen ücretsiz bir şekilde altın, gümüş veya saat kazanabilirler. Kurumumuzun İzmit, Gebze, Körfez, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nda şubeleri bulunuyor. Toplam 15 mağazalı kurum, dönem dönem bazı mağazalarda bu etkinliği gerçekleştiriliyor. Bizi bilen pek çok vatandaşımız da bu etkinliğe katılarak uzun kuyruklar oluşturuyor. Başaran kazanıyor.”



MİLLET KUYRUK OLDU



Normalde içerisine küçük oyuncaklar veya sürpriz eşyalar yerleştirilen makinelere bu kez altın, gümüş ve saat kondu. Vatandaşlar, değerli eşyaları kazanmak için kuyruk oluşturdu.