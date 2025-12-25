Kütahya’da bir ortaokulun bahçesinde ücretsiz dağıtılan çikolatayı yiyen 20 öğrenci, rahatsızlanmaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu’nun bahçesinde meydana geldi. Kentte bakkal işletmeciliği yapan bir kişi, bahçede toplanan öğrencilere ücretsiz çikolata dağıttı. Çikolatadan yiyen 20 öğrenci bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetiyle fenalaştı.
Okula çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Şikâyet üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.