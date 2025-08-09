Türkiye, son günlerde sahte e-imza ve sahte diploma skandallarıyla çalkalanıyor. Bu skandallar, eğitim ve kamu kurumlarına olan güveni sarsarken, halk arasında da büyük tepkiye yol açtı. Ancak bu karamsar gündeme, iki pazarcı mizahi bir dille dikkat çekti.

İstanbul’un kalabalık pazarlarından birinde, iki pazarcı “Diplomaca geldi hanım, bedava diploma var, gel!” diyerek bağırdı ve müşterilerine sahte diploma dağıttı.

Pazarcıların bu hareketi, hem pazar alanındaki vatandaşların hem de sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti.