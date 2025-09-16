Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz hafta tüm hava yolu yolcularına en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz verileceğini açıklamıştı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımda verilecek su markasının 'ASSU' olduğu görüldü.

ASSU markasının sahibi Yaşabey Kalebaşı’nın geçmişte AKP’ye açık destek verdiği ortaya çıktı.

Kalebaşı, 2013 yılında yaptığı bir konuşmada, yaklaşan yerel seçimler için AKP’ye oy çağrısında bulunmuştu.

Çamoluk Derneği başkanlığı döneminde konuşan Kalebaşı, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Saadet Partisi adayı Davut Bey’i yakından tanıyorum. Kendisi düzgün ve başarılı bir kardeşimiz. Ama Davut Abi kusura bakma, biz Çamoluk’ta AK Parti’nin kazanması için destek vermeliyiz. Her ne kadar tarafsız olsak da, hizmet alabilmek için iktidar partisinin kazanması gerekir.”

OĞLUNUN DÜĞÜNÜNE AKP'LİLER AKIN ETMİŞTİ

Geçtiğimiz Mayıs ayında oğlu Enver Kalebaşı'nı evlendiren Yaşabey Kalebaşı'yı İstanbul'daki nikahta AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM İdare Amiri ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AKP Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ve AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu yalnız bırakmamıştı.