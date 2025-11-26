26 Haziran 2019’da yürürlüğe giren Askeralma Kanunu’nun ardından bugüne kadar 3 milyon 814 bin 45 kişi askerlik hizmetine tabi tutuldu. Bu yılki başvurularla birlikte bedelli ve dövizli askerlik uygulamalarının bütçeye katkısı da netleşti.

TOPLAM GELİR BELLİ OLDU

Bedelli askerlikten 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira, dövizle askerlikten ise 33 milyon 757 bin 242 avro gelir elde edildi. Bu tutarlar Hazine kaynağı olarak bütçeye aktarıldı.

Savunma Bakanlığı, uygulamanın hem yükümlülerin tercihlerini karşılaması hem de kamu maliyesine sağladığı katkı nedeniyle önemini koruduğunu belirtiyor.

2026'DA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yeni yıl bedelli askerlik ücreti 2026 yılı memur zammı ve enflasyon verileri ile yeniden belirlenecek.

Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 2,38’lik enflasyon farkı oluştu. Bu oranla birlikte toplu sözleşme zammı da eklendiğinde memur ve memur emeklilerinin eylül itibarıyla hak ettiği zam oranı yüzde 13,64 oldu.

Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.329945 olması durumunda 319 bin 186 liraya yükselecek.