Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik süreçlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Aktürk, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi doğrultusunda 2026 yılının ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarının 472 bin 653 lira 60 kuruş olarak güncellendiğini duyurdu. Başvuru yapacak yükümlüler için müracaat işlemlerinin 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren sistem üzerinden aktif hale getirildiği belirtildi.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NASIL İŞLEYECEK?

Bakanlık bünyesinde yürütülen personel ve askeri öğrenci temin işlemlerinin de planlanan takvime uygun şekilde ilerlediği ifade edildi. Bu kapsamda bedelli askerlik müracaatlarının başlamasının yanı sıra, Milli Savunma Üniversitesi 2026 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması faaliyetlerinin de 7 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi. Seçim aşamalarına katılacak adayların süreç boyunca, 15 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumu'nun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebileceği de paylaşılan yasal detaylar arasında yer aldı.