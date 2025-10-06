Bedelli askerlik ücretleri, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına ve enflasyon farkına göre güncelleniyor. 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak yeni ücret, özellikle askerlik planı yapan binlerce kişi tarafından merak ediliyor.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, yeni yılda bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağına dair ilk ipuçları da ortaya çıktı.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ İÇİN İLK HESAPLAMA

2025’in ikinci yarısında bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyor. Ancak yeni yılda memur maaşlarına yapılacak zam ve oluşan enflasyon farkı nedeniyle ücretin artacağı kesinleşti.

Son üç aylık enflasyon farkı %2,38 olarak hesaplanırken, buna 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen %11’lik artış da eklenecek. Böylece memur maaşlarında %13,65 oranında kümülatif bir artış bekleniyor.

Bu oranlar dikkate alındığında memur aylık katsayısının 1,329945 seviyesine çıkması durumunda, 2026 bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 319 bin 186 TL’ye ulaşacağı öngörülüyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?

Bedelli askerlik bedeli, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi” doğrultusunda, memur aylık katsayısı esas alınarak hesaplanıyor.

07 Temmuz 2025 tarihli genelgeye göre, 01 Temmuz – 31 Aralık 2025 dönemi için katsayı 1,170211 olarak belirlenmişti. Bu katsayı üzerinden yapılan hesaplama şu şekildeydi:

Temel bedel: 240.000 x 1,170211 = 280.850 TL

Yoklama Kaçağı/Bakayalar için ek bedel: 3.500 x 1,170211 = 4.095 TL

Yeni yılda katsayının yükselmesiyle birlikte, 2026 döneminde bedelli askerlik bedelinin de yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor.

YENİ YILDA ARTIŞ KAÇINILMAZ

Ekonomik veriler ve tahminler, bedelli askerlik ücretinin 2026’nın ilk yarısında 320 bin TL bandına yaklaşacağını gösteriyor. Nihai rakam, Aralık 2025 enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından kesinleşecek.