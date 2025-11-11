2026 yılı başında memurlara yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Buna ek olarak, 2025’in ikinci yarısında oluşacak yaklaşık yüzde 8’lik enflasyon farkının da maaşlara yansıtılması bekleniyor.

Böylece toplam artışın yüzde 20 civarında olması öngörülüyor. Bu artış, bedelli askerlik ücretinin de aynı oranda yükselmesine neden olacak.

MEVCUT BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 280 BİN TL SEVİYESİNDE

2025 yılının ikinci yarısında uygulanan katsayı 1,4042 olarak belirlenmişti. Bu katsayıya göre bedelli askerlik ücreti şu anda 280 bin 850 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni katsayıların yürürlüğe girmesiyle bu tutar da artacak.

YENİ YILDA BEDELLİ ASKERLİK 337 BİN TL'Yİ BULABİLİR

Memur maaşlarına yapılması beklenen yüzde 20’lik artışla katsayının 1,170211 seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Bu durumda bedelli askerlik bedelinin yaklaşık 337 bin TL olması bekleniyor. Dolayısıyla yeni yılda askerlik ücreti 330 bin TL barajını aşabilir.