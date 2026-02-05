Ressam, şair ve yazar… İşte Türk sanatında böylesine renkli bir değerdi Bedri Rahmi Eyüboğlu…

Anadolu’nun halk motiflerini modern sanatla buluşturan eserleriyle resim, mozaik ve şiir alanlarında kuşaklar boyu derin izler bıraktı...

Usta sanatçı bugünlerde ‘’Sessiz Mektuplar Konuşuyor: Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu’’ adlı sergiyle İstiklal Caddesi’nin simge yapılarından Casa Botter’de…

İBB Miras ve İBB Kültür tarafından düzenlenen serginin açılışı; geçtiğimiz günlerde İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun torunu Rahmi Eyüboğlu, Mustafa Pilevneli ve Sinan Yenilmez gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Bedri Rahmi, bu kez bambaşka bir sergiyle karşımızda… Zira duvarlarda tabloları değil ailesi ve dostlarıyla yazıştığı mektuplar ve bu yazışmalardan kullandığı mektup zarfları yer alıyor…

Sergi, 29 Mart’a kadar pazartesi hariç her gün 10.00-21.00 saatleri arasında Casa Botter’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Zarflar öyle sıradan zarflar değil. Zira Bedri Rahmi’nin elinde küçük tuvallere dönüşmüş her biri… Üzerleri balık desenleri, otoportre siluetleri, iç içe geçmiş soyutla geleneksel motiflerle süslü…

Eyüboğlu’nun 1957 ve 1974 yılları arasında Türkiye, ABD, Kanada ve Fransa’daki adreslere gönderdiği mektupların zarfları bunlar… Adresli, tarihsiz ya da notlarla işaretlenmiş çoğu…

Hepsi tarihi belge olmanın ötesinde çok şey anlatıyor…

Edebiyat ve resim sanatında önemli eserlere imza atan Bedri Rahmi Eyüboğlu, 1975 yılında aramızdan ayrıldı.

İKİ ÇARPICI ESER

Sanatçının kendine özgü görsel anlatımını yansıtan 142 zarfın yanı sıra sergide ilgi çekici iki eser var. Biri Eyüboğlu’nun Nâzım Hikmet için kaleme aldığı, halk arasında ‘Yiğidim Aslanım’ olarak bilinen ‘Zindanı Taştan Oyarlar’ şiirinin el yazması… Diğeri ise Fikret Mualla’nın Bedri Rahmi Eyüboğlu’na yazdığı bir mektup…

Sanatçının mektup trafiğinde yer alan isimler arasında sanatçının eşi Eren Eyüboğlu, ağabeyi Sabahattin Eyüboğlu ve oğlu Mehmet Hamdi Eyüboğlu’nun yanı sıra Mustafa Pilevneli, Turan Erol, Mehmet Ali Cimcoz, Tosun Bayraktaroğlu ve Ertuğrul Özakdemir gibi önemli figürler de bulunuyor…

Özetle bu sergi; sanatçının hem özel dünyasını hem de dönemin ruhunu, dostluklarını ve sanatla yoğrulmuş tanıklıklarını en renkli şekilde gözler önüne seriyor… Kaçırmayın, mutlaka görün derim.