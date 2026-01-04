Bir müşterinin Kadıköy'deki şubesinde yediği yemeğin adisyonunu paylaşmasıyla başlayan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile tepki çeken 'Bedri Usta Kebap' adlı işletmenin sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında soruşturma başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, ‘Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör’ şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, “Bedri Usta Kebap” adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikayetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?



Bir sosyal medya kullanıcısının Bedri Usta restoranlarının Kalamış şubesinde yediği yemekten sonra paylaştığı adisyon, Bedrettin Aydoğdu'nun tepki göstermesine neden olmuştu.



Müşteri, restoran zincirinin Kadıköy'deki şubesinde yediği yemeğin ardından yaptığı paylaşımda restorandaki fiyatlara isyan ederek, "Sadece yemek ve kuver: 3.600 TL. Kapıda ödediğimiz 400 TL vale ücretini de ekleyince, 2 saatlik bir yemeğin maliyeti tam 4.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. Üç kişi (biri bebek sayılır), alkolsüz bir akşam yemeği.



Bir lahmacunun 290 TL, bir çorbanın 380 TL olduğu yerde, o parayı yemek yerine geleceğe yatırmak artık bir tercih değil, zorunluluk. Mekanları severiz, esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı." ifadelerini kullanmıştı



Söz konusu paylaşımın ardından işletme hakkında Ticaret Bakanlığı, 5 ayrı ürün hakkında 'haksız fiyat artışı' nedeniyle inceleme başlatırken, Bedrettin Aydoğdu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine tepki gösteren müşteriye yanıt vererek "Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör” ifadelerini kullanmıştı.







