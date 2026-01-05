Son paylaşımlarıyla tepkilerin odağında olan ve hakkında soruşturma başlatılan 'Bedri Usta' olarak tanınan Bedrettin Aydoğdu, bu kez hastane odasından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

'Bedri Usta Kebap' adlı işletmenin sahibi Bedrettin Aydoğdu, hastane odasında serum takılmış fotoğrafını paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Bir müşteri "Bedri Usta Kebap" adlı işletmede ödediği hesabın adisyonunu sosyal medyada paylaşarak, fiyatlara tepki göstermişti.

Aydoğdu ise vatandaşa "Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör" şeklinde yanıt vermiş ve alaya almıştı.

Bedrettin Aydoğdu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Söz konusu paylaşımın ardından Ticaret Bakanlığı, işetmeye yönelik 5 ayrı ürün için 'haksız fiyat artışı' nedeniyle inceleme başlatırken, Aydoğdu bu duruma tepki gösteren ifadelerle yanıt vermişti.

Devam eden süreçte hakkında soruşturma başlatılan Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerinden özür dileyerek, sosyal medya kullanımına ara vereceğini duyurmuştu.