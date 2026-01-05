Bir müşterinin Kadıköy'deki şubesinde yediği yemeğin adisyonunu paylaşmasıyla başlayan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile tepki çeken 'Bedri Usta Kebap' adlı işletmenin sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Fiyatlara tepkiler sürerken 2023 yılında Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu arasında geçtiği iddia edilen bir diyalog gündeme geldi. Ali Koç, Bedrettin Aydoğdu ile diyalogunda restoran fiyatlarıyla ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Formadaki yazıyı okumaya çalışan Aydoğdu'nun "Okuma yazmam yok başkanım" demesi üzerine Koç, "O yüzden mi fiyatların çok yüksek?" tepkisini gösterdi. Söz konusu video sosyal medyanın da gündemine oturdu. Aydoğdu hakkındaki soruşturma devam ediyor.

