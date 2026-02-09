Oyuncu Begüm Kütük'ün babası Celalettin Kütük vefat etti.

Babasının fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Kütük "Hayatım boyunca arkamda duran en sessiz güç, en güvenli liman sendin. Varlığınla dünyayı daha sağlam, daha anlamlı kıldın. Şimdi yokluğun, kelimelerin anlatamayacağı kadar derin bir boşluk artık. Bana bıraktığın en büyük miras; duruşun, merhametin ve sevgiyi gösterme biçimindi. Sesin kulaklarımda, öğütlerin kalbimde, hatıraların hep benimle yaşayacak. Seni çok seviyorum. Sonsuza kadar..." ifadelerini kullandı.