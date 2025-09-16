Ünlü oyuncular Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, mutlu evliliklerinin 10. yılında bebek beklediklerini duyurarak hayranlarını sevince boğmuştu. Ağustos ayının sonlarında, boşanma açıklaması yapacaklarmış gibi başlayan ancak bebek müjdesiyle tamamlanan duygu yüklü videoları sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Seksenler dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan çift, 2015 yılında hayatlarını birleştirmişti. Dizide birbirine aşık karakterleri canlandıran Öner ve Fersoy’un ekran dışındaki uyumu da dikkat çekmişti. 10 yıldır birlikte olan çift, uzun süredir gelen “bebek ne zaman?” sorularına nihayet cevap verdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Geçtiğimiz günlerde bebeklerini ilk kez görmek için ultrason kontrolüne giden çift, duygusal anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Araba içerisinde elinde ultrason görüntüsüyle gözyaşlarına boğulan Begüm Öner, annelik heyecanını tüm içtenliğiyle yaşadı.

Öner’in duygusal anlarına, Fersoy’un sevgi dolu ve esprili yaklaşımı eşlik etti. Eşinin bu yoğun heyecanına gülümseyerek karşılık veren Fersoy, videoya keyifli ve samimi bir hava kattı.