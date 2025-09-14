Sosyal medyada yaptığı araştırma videolarıyla tanınan ünlü akademisyen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine yönelik 10 bin 144 kişiyle yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, AKP tabanında İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik desteğin giderek azaldı.

AKP seçmeni içinde "İmamoğlu'nun tutuklanması doğru" diyenlerin oranının büyük düşüş yaşandığını belirten Özkara, "İmamoğlu'nun tutuklanması kesinlikle yanlış" diyenlerin oranının arttığını da kaydetti.

Özkara, "CHP seçmeninde neredeyse hiçbir değişim yok, hep yüzde 90-95 bandında gidiyor. Ancak AK Parti seçmeni içerisinde ciddi bir kırılma söz konusu" dedi.

'AKP, SEÇMENİNİ İKNA EDEMİYOR'

Prof. Dr. Özkara, ankette "Tutuklama kararı kesinlikle doğru" diyenlerin oranının, bir ankette yüzde 45,5 olduğunu aktardı. Özkara ayrıca bunların sonraki anketlerde yüzde 38,5-39'a gerilediğini söyledi.

Tutuklamayı 'doğru' bulan AKP'lilerin toplam oranı yüzde 68,7'den yüzde 56,5'e düştüğünü belirten Özkara, "AK Parti, kendi seçmenini özellikle İmamoğlu konusunda ikna etmekte zorlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.