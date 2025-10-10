CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu, Afife Tiyatro Ödülleri’ne damga vuran “Tamer Karadağlı” protestosuna ilişkin, üzüldüğünü söyledi. “Emekli olduğum kurumda isyan var” diyen Beşikçioğlu, şunları söyledi:

“Ben çok üzüntü duydum. Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde emekli olduğum kurumun genel müdürüne karşı özel tiyatro oyuncularının ve sanat dünyasına karşı birçok oyuncu arkadaşın haklı isyanlarını görmek beni üzdü.”

Beşikçioğlu, “Tiyatro sahneleri siyasetin dekoru, bir siyasi partinin sahnesi oldu. Sanat değil kriz üretiliyor. Devlet Tiyatroları, magazinden uzaklaşıp sanatla gündeme gelmelidir” ifadelerini kullandı. Beşikçioğlu, ‘Ak teneke’ dedikleri için üniversiteden hocaları kovduğu belirtilen Karadağlı’nın Devlet Tiyatroları genel müdürü olmasından sonra sanatsal üretimden çok yönetim krizleriyle gündeme geldiğini söyledi.