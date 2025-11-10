Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası, silahlı bir kişi tarafından basıldı. Müzakereci polisler binaya geldi.

BeIN Sports'un Ayazağa'daki binasına silahla giden kişinin eşinin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı iddia edildi. Silahlı şüpheli Güntekin Onay'ın eşine hakaret ettiğini ve onunla görüşmek istediğini söyledi.

Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti. Süpheli yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.