Baltık ülkesi Letonya, son dönemde dijital platformlarda "erkek kıtlığı yaşanan ülke" sloganlarıyla gündemden düşmüyor. Her 100 erkeğe karşılık 116 kadının düştüğü ve kadınların partner bulamadığı yönündeki iddialar, Letonya'yı bekar erkekler için bir "turizm bölgesi" haline getirdi. Bazı Hintli seyahat şirketlerinin bu algıyı kullanarak "Letonya seni çağırıyor" sloganlı özel turlar satması, konuyu küresel bir boyuta taşıdı.

"KİRALIK KOCA" İDDİALARI

Milyonlarca takipçili hesaplar tarafından paylaşılan içeriklerde, ülkedeki kadın nüfusunun erkeklerden %15 daha fazla olduğu öne sürülürken, bazı platformlar "saatlik kiralık koca" gibi uç iddiaları gündeme taşıdı. Bu içeriklerin yarattığı algı, Letonya’yı demografik bir mucize gibi gösterse de madalyonun öteki yüzü çok daha farklı bir tablo çiziyor.

GERÇEK 65 YAŞ ÜSTÜNDE GİZLİ

Resmi nüfus verileri, Letonya’da kadın sayısının toplamda erkeklerden fazla olduğunu doğruluyor. Ancak istatistiklerdeki bu uçurumun kaynağı genç nüfus değil, yaşam süresi farkı. Ülkede kadın nüfusunun baskın olduğu asıl grup 65 yaş ve üzeri vatandaşlar. Erkeklerin ortalama yaşam süresinin kadınlara oranla çok daha kısa olması, toplam istatistiği kadınlar lehine yukarı çekiyor.

GENÇ VE ORTA YAŞTA TABLO TAM TERSİ

Uzmanlara göre sosyal medyada yaratılan "erkek aranıyor" algısı, gerçek hayatla uyuşmuyor. Evlilik ve ilişki çağındaki genç ve orta yaş grubunda erkek sayısı kadınlardan daha fazla. Yani viral videoların anlattığı "partner bulamayan kadınlar" hikayesi, bilimsel verilerle çelişiyor. Sosyal medyada yaratılan bu yapay ilginin, gerçek bir nüfus krizinden ziyade seyahat şirketlerinin ve etkileşim peşindeki hesapların kurgusu olduğu değerlendiriliyor.