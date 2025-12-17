Japonya’da Yurina Noguchi (32), yapay zeka ile oluşturduğu Klaus ile dünya evine girdi. Sanal Gerçeklik gözlüğüyle (VR) gerçekleşen düğünde damat yapay zeka Klaus, Noguchi’ye yüzük taktim etti.

İsmini açıklamayan ancak Reuters’ı düğününe kabul eden 33 yaşındaki Avustralyalı kadın ise Tokyo’nun kuzeyindeki geleneksel bir mekanda Japon manga karakteri Mephisto Pheles ile evlendi.

Karakterin karton maketini getiren kadın temsili bir nikah kıydı. Uzmanlar, bu birlikteliğin hukuken geçerli bir evlilik olmadığını belirtiyor.