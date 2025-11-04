TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin kente sosyal ve ekonomik etkilerini anlattı.

Tarım alanında çiftçilere faizsiz kredi desteğinin sağlanmasını ve yıkılan okulların yeniden inşa süreçlerinin hızlandırılmasını isteyen Dora, "Kahramanmaraş için yardım değil yatırım istiyoruz. Bu şehirde çakılan her çivi, taşınan her tuğla Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için atılan bir adımdır." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, barınma konusunun ülke genelinde önemli bir sorun haline geldiğini söyledi.

Konut kiralarındaki artışlara işaret eden Demir, bu kiraların asgari ücretin iki katı olmasının sürdürülebilir olamayacağını belirtti.

