Bölücü terör örgütü PKK, bugün yapacağı duyurulan açıklamasını yayınladı.

Açıklamada, terör örgütünün Türkiye'deki faaliyetlerinden tamamen çekileceği belirtilirken, sürecin kritik bir aşamadan geçtiğine dikkat çekildi.

'TÜRKİYE'DEKİ TÜM GÜÇLERİMİZLE GERİ ÇEKİLMEYİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'



Terör örgütünün Kandil'de düzenlediği basın açıklamasında, PKK'nın fesih kongresinde alınan kararlar kapsamında örgütün Türkiye'deki tüm güçlerini çekme sürecine devam ettiği belirtildi.

AÇIKLAMAYA 25 TERÖRİST KATILDI



Terör örgütünün Türkiye'deki tüm güçlerini geri çekeceğini belirttiği açıklamaya aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin yer aldığı 25 terörist katıldı.



'HUKUKİ VE SİYASİ ADIMLAR GECİKMEDEN ATILMALI'



Terör örgütü PKK, örgütün 12. Kongresi'nde alınan fesih kararına bağlı olduklarını belirterek, bu durumun gerçekleşmesi için bir an önce hukuki ve siyasi adımların atılması gerektiğini belirtti.