Türkiye'nin yeni vize antlaşmaları geçtiğimiz hafta açıklandı ve Çin vatnadaşlarına ülke kapıları tamamen açıldı. Bu anlaşma Türkiye'nin Çin'de gündem olmasına yol açarken Çinliler hazırlıklarını yapmaya başladı. Kısa süre içinde Türkiye'ye uçak bileti aramaları ülke çapında 6 kattan fazla artarken Türkiye Gazetesi'nin haberine göre 2026 sonuna kadar 1 milyon Çinli turist ülkeye giriş yapacak.

3 ŞEHRİ GÖZLERİNE KESTİRDİLER

Qunar'ın verilerine göre İstanbul'a yapılacak uçuşların aramaları 6,3 kat artarken, İzmir aramaları iki katına çıktı. Antalya için yapılan aramalar da yüzde 30 artttı. Sektör temsilcileri Çinli turistlerin en çok para harcayan gruplar arasında yer aldığını bildirirken gelişme turizm tarafından heyecanla karşılandı.

TEK SEYAHATTE BU KADAR PARCA HARCIYORLAR

Çinli turistlerin tek seyahatte kişi başı 2.500-5.000 dolar arasında harcama yaptığı belirtildi. Çinliler deniz turizminden ziyade, gastronomi, sağlık ve inanç turizmine ilgi gösterdiği biliniyor.

İŞTE EN ÇOK İLGİ GÖSTERECEKLERİ NOKTALAR

Kapadokya, Çinli turistlerin en çok ilgi gösterdiği destinasyonların başında geliyor. Antalya ve Akdeniz kıyıları, lüks tatil köyleri ve paket tur seçenekleri sayesinde cazibesini sürdürürken; Fethiye ve Ölüdeniz ise doğa ve deneyim odaklı turizmle öne çıkıyor. Pamukkale, İzmir, Bursa ve Safranbolu da Çinli ziyaretçilerin seyahat rotaları arasında yer alıyor.

Uzmanlar, vize muafiyetinin Çinli turistlerin Türkiye’de farklı ve yeni destinasyonları keşfetmesini teşvik edeceğini belirtiyor. Ege Bölgesi, lüks tatil anlayışı ve zengin mutfağıyla dikkat çekerken; Karadeniz Bölgesi yaylaları ve doğal güzellikleriyle doğa ve deneyim turizmine hitap ediyor. Gaziantep gibi gastronomi merkezlerinin yanı sıra Afyon ve Pamukkale çevresindeki termal tesislerin de sağlık turizmi kapsamında ilgi görmesi bekleniyor.