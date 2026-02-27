Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Eskikaraağaç'ta, balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin geleneksel buluşması bu yıl da gerçekleşti. Köye 24 Şubat sabahı ulaşan ve çatıya konan leylek, ilk günlerde çekingen davrandığı için Yaren'in eşi Nazlı zannedildi.
Olumsuz hava şartlarının düzelmesiyle bu sabah göle açılan Adem Yılmaz'ın kayığına konan leyleğin Yaren olduğu anlaşıldı. Bu tarihi buluşma anını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş saniye saniye görüntüledi.
MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR
Yaren leyleğin gelişini duyuran Alper Tüydeş, zorlu hava şartları nedeniyle ilk iki gün göle açılamadıklarını ifade etti. Leyleğin çatıda uzak durması nedeniyle önce yanıldıklarını belirten Tüydeş, leyleğin Adem Amca'nın kapısında beklemesiyle gerçeği anladıklarını söyleyerek doğaseverlere 15'inci yıl buluşmasının müjdesini verdi.
HİKAYESİ BELGESEL OLDU, ANITI DİKİLDİ
Her yıl on binlerce leyleğin göç rotasında bulunan Eskikaraağaç köyü, Adem Amca ve Yaren leylek sayesinde büyük bir turizm hareketliliği yaşıyor. İkilinin dostluğu 2019 yılında belgesel yapılarak Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandı.
Karacabey Belediyesi geçtiğimiz yıl köy meydanına ikilinin anıtını dikti. Doğaseverler, kurulan kamera sistemiyle Yaren'in yuvasını internet üzerinden 24 saat canlı olarak izleyebiliyor.