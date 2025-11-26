Termal ilçesinde 1980–1989 yılları arasında inşa edilen 36 milyon metreküp kapasiteli Gökçe Barajı, Yalova’nın günlük yaklaşık 40 bin metreküplük su ihtiyacını karşılıyor. Yağışların yetersiz kalmasıyla su miktarı kasım itibarıyla yüzde 8’e gerilerken, kentte yaklaşık 13 günlük suyun kaldığı ifade edildi.

VALİLİKTEN ÖNLEMLER AÇIKLANDI

Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısında, kapsamlı bir eylem planı hazırlandı. İlk etapta:

Tarımsal sulama için verilen su durduruldu,

Belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı,

Şebekeden beslenen süs ve yüzme havuzlarının su kullanımı tamamen askıya alındı,

Sanayi tesislerine verilen su yüzde 50 azaltıldı; su seviyesi daha da düşerse tamamen kesilecek.

Ayrıca Ortaburun Göleti’nin Çınarcık hattına su vermesi, DSİ kuyularının devreye alınması ve barajda yüzer pompaların hazırlanması kararlaştırıldı. Yuvacık Barajı’ndan Yalova’ya geri besleme için teknik altyapının da hazırlanacağı açıklandı.

SU KESİNTİLERİ BAŞLADI

26 Kasım itibarıyla Yalova’nın tüm ilçe, belde ve köylerinde her gece 20.00–05.00 arasında su kesintileri uygulanmaya başladı. Karar doğrultusunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yalova Kapalı Yüzme Havuzu’nun faaliyetlerini geçici süreyle durdurdu.