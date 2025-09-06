Eylül ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönmeye başladı. İstanbul’da bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kent genelinde aralıklarla devam eden yağışların hafta sonu boyunca süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

SARI KODLU UYARI YAPILDI

İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Düzce ve Bolu’nun batısı için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını açıkladı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olması istendi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu boyunca yağışların aralıklarla süreceğini belirtti. Çelik, yağışlı hava ile birlikte sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarına kademeli olarak düşeceğini söyledi.

Ankara’da üç gün boyunca gök gürültülü sağanak beklenirken, en yüksek sıcaklıkların yarın 30, pazar 26, pazartesi günü ise 23 dereceye düşeceği bildirildi. İstanbul’da yarın ve pazartesi günü yerel yağış görüleceği, sıcaklıkların 27-28 derece civarında seyredeceği açıklandı. İzmir’de ise yağış beklenmezken sıcaklıkların 32-33 derece arasında olacağı kaydedildi.