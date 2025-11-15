Ülkenin Doğu ve Güneydoğusundaki yüksek kesimler kar yağışlarına merhaba dedi. Sıcak ve kavurucu bir yazı yaşayan Türkiye'de kar yağışları hayatı etkilemeye başladı.

ORDU

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kapanan yayla yolları, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde ve yaylalarda dün başlayan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Mesudiye ilçesi Arıkmusa Mahallesi'nin yolunda yoğun kar yağışının ardından heyelan meydana geldi.

Kayaların düşmesi sonucu kapanan yol, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.

KARS

Kars'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü. Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla Sarıçam ormanları ve bitkiler karla kaplandı.

ERZURUM

Erzurum'da dün gece saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Beyaza bürünen Palandöken'e gelenler kar topu oynayıp fotoğraf çekti.

Meteoroloji 12'nci bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte dün gece saatlerinde etkili olan yağmur, Palandöken gibi yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

2 bin 409 rakımlı Erzurum-Bayburt kara yolundaki Kop Geçidi’nde görüş mesafesi düştü

KAYSERİ'DE KAR 50 SANTİMİ GÖRDÜ

Kayseri’de dün kent merkezinde etkili olan sağanak, gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı beyaz örtü ile kaplanırken, yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede, Erciyes Kayak Merkezi’nin yüksek rakımlı noktalarında kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı.

ŞIRNAK

Şehrin Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu, Cizre ilçesinde ise sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte İl Özel İdaresi ekipleri sahaya çıktı. Ekipler, ana arterler başta olmak üzere yolların kapanmaması için çalışma yaptı.

Cizre ilçesinde de etkili olan sağanakla bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

VAN

Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerindeki yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Başkale ve Bahçesaray ilçesindeki tepeler de kar yağışıyla beyaza büründü.

NEVŞEHİR

Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle bezeli turizm bölgesi Kapadokya'da, mevsimin ilk karı peribacalarıyla kaplı vadilerde masalsı manzara oluşturdu.

Nevşehir ve çevresinde sabaha karşı başlayan kar yağışıyla bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

TUNCELİ

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent genelinde dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak, sabaha doğru bazı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı.

HAKKARİ

Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kent genelinde dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak, sabaha doğru bazı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla Durankaya beldesi ve yüksek kesimlerdeki bazı köyler beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.