2022 yılında Rapid Wien'den büyük umutlarla 6 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Yusuf Demir, ara transfer döneminde yeniden eski takımı Rapid Wien'e transfer olmuştu. Genç oyuncu Galatasaray dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sky Sport Avusturya'ya konuşan Yusuf Demir, "Galatasaray'da işler beklediğimden biraz farklı gelişti. Yine de önemli bir deneyimli." açıklamasını yaptı.

‘YİNE SANSASYON YARATACAĞIM’

22 yaşındaki futbolcu, sakatlığıyla ilgili "Dış bağımda zorlanma var. Umuyorum ki mümkün olan en kısa sürede tekrar oynayabilirim" dedi. 22 yaşındaki futbolcu, Rapid Wien'e 3. kez dönüşüyle ilgili ise "Gelecekte yine büyük bir sansasyon yaratabileceğime eminim" ifadelerini kullandı.