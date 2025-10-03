Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,23 olurken, yıllık bazda yüzde 33,29 olarak açıklandı. Bakan Şimşek'ten beklenen 'dezenflasyon' açıklaması da geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdi.

ŞİMŞEK BU SEFER "DEZENFLASYON KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR" DİYEMEDİ

Eylül ayında yaptığı açıklamada dezenflasyonun kesintisiz sürdüğüne dikkat çeken Şimşek, bugün yaptığı açıklamada ise gıda fiyatlarının enflasyona etkili olduğuna dikkat çekti. Şimşek, "Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı. Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu."

"Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor" diyen Şimşek, "Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELEN ENFLASYON

Ağustos ayında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 olarak açıklanmıştı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistler 2025 sonunda ise enflasyonun yüzde 30,09 olmasını öngörüyor.

İTO VE ENAG'IN EYLÜL ENFLASYONU

ENAG verilerine göre eylülde enflasyon aylık 3,79 bazda yıllık ise yüzde 63,23 arttı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre eylülde aylık bazda yüzde 3,19 artarken; yıllık bazda ise, yüzde 40,75 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON EYLÜLDE YÜKSELDİ

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,06 artış, ulaştırmada yüzde 25,30 artış ve konutta yüzde 51,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,60, ulaştırmada yüzde 4,15 ve konutta yüzde 7,85 oldu.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞLAR

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,62 artış, ulaştırmada yüzde 2,81 artış ve konutta yüzde 2,56 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,11, ulaştırmada yüzde 0,44 ve konutta yüzde 0,44 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,34 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,94 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,85 artış olarak gerçekleşti.