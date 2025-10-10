Türkiye'de trafik skandallarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bazen neden solladın kavgaları yaşanırken bazen de yol verme tartışmaları gündeme geliyor. Bu defa yaşanan skandal olay Aydın'da meydana geldi.

Araç kullanan bir kadın yolun tıkanmasıyla trafikte bekleyince çılgına döndü. Yol üzerinde kaza yapan bir kadına yardımcı olan 11 Acil Servis ekiplerinin yanına giderek "Ambulansın yolu açmasını" istedi.

'İŞİM VAR' DİYEREK AMBULANSI SUÇLADI

Ambulansın müdahalesi sebebiyle kapanan yolda çılgına dönen sürücü kadın "Acilen ambulansı geri çeker misiniz, işim var" dedi.

"Çok acil yetişeceğimiz yerler var bizim ya" diyerek tepki gösteren sürücü kadına çevredekiler biraz beklemesini rica ederek karşılık verdi.