Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Aydoğan, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ümit Dinçer ile Uzm. Dr. Özge Yıldırım, bel sağlığını korumak adına günlük yaşamda dikkat edilmesi gerekenleri, ev ve ofis egzersizleri hakkında bilgi verdi.

'BEL AĞRISI TOPLUMDA ÇOK YÜKSEK OLAN HASTALIK'

Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Aydoğan, “Bel ağrısı toplumda uzun süredir çok yüksek olan bir hastalık tipi. Özellikle pandemi sonrası değişen yaşam koşulları, daha çok oturan, spor yapmayan, egzersizden uzak yaşam stili nedeniyle bel ağrısının arttığını düşünüyorum. Aslında ciddi bir durum. Vücutta bir yer ağrıyorsa mutlaka bir alarm göstergesi veriyor. Orada işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor demektir. Ameliyat gereksinimi gibi noktalara kadar gidebilir.

Özellikle bel ağrısı bacağa yayılıyorsa, gece ağrısı oluyorsa, kilo kaybı yaşanıyorsa, ateş varsa biraz dikkat etmek lazım. Hekime başvurmak gerekiyor. İşiniz ofis işi ise, oturuyorsanız mutlaka ergonomik bir koltukta oturmamız gerekiyor. Örneğin uzun süre oturup çalışmamız gerekiyorsa birtakım oturma pozisyonlarımız var. Dik oturmak, 40 dakikadan fazla oturmayacağımız bir düzen getirmek gerekir. Hatta uzun süre aynı pozisyonda çalışmayıp, ofiste bir takım egzersiz programları çalışmamız gerekiyor” dedi.

'YILDA 2-3 BEL AĞRISI ATAĞI VÜCUDUN ALARMIDIR'

Bel ağrısının iş gücü kaybına ve sağlık sorunlarına neden olduğunu belirten Aydoğan, “Bu konuda bir farkındalık oluşturup bunun önüne geçmek amacıyla bu programı düzenledik. Memorial İleri Omurga Merkezi olarak düzenleyip belli aralıklarla da tekrarlayarak vatandaşlarımıza bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz.

Örneğin bel ağrısı yaşıyorsanız ve yılda 2-3 tane atak geçiriyorsanız artık vücut alarm veriyor demektir. Bu yaşam tarzınızda birtakım şeyleri değiştirmeniz gerektiğini size işaret ediyor. Bel ağrısının sebepleri, anatomisi, bununla nasıl mücadele etmeniz gerektiği, yaşamınızda neleri değiştirerek bunun üstesinden gelebileceğinizi burada öğretmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

'AYNI POZİSYONDA OTURMAK BEL SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uzm. Dr. Özge Yıldırım da oturuşa ve duruşa dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak “Mutlaka omuzlar dik ve karın kasları kasılı olması çok önemli. Kolların ve omuzların önde olması gerekir. Kendimizi gevşek bırakmamız lazım. Otururken belimizi destekle oturmamız gerekiyor. Online çalışma pandemi sonrası çok yaygınlaştı.

Hep aynı pozisyonda oturmak bel sağlığını ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Hayatımıza mutlaka hareket katmanız lazım. Hepimizin mümkün olduğunca yürüyüş ve karın kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik egzersizler yapmamız gerekiyor. Omurga sağlığı için çok çok önemli. Çünkü en sık bel ağrısı sebebi kasların uygunsuz kullanımı” ifadelerini kullandı.

'NASIL YÖNETEBİLECEĞİMİZİ İYİ BİLMEMİZ GEREKİYOR'

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ümit Dinçer, “Bel ağrısı toplumdaki her birey için son derece önemlidir. Bel ağrısını nasıl yönetebileceğimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Tedavi etmenin en basit yöntemi ona karşı korunaklı olunması. Dolayısıyla uygun egzersizler yapmak, iş yaşamında ne gibi adımlar atmalıyız, ne gibi uygulamalar yapmalıyız bunları bilmek gerekir.

Ağrılarla ilgili uyanık olmak gerekiyor. Eğer basit ağrı kesicilerin ve uygulamalarla geçmiyorsa o zaman bir fizik tedavi rehabilitasyon uzmanını karşısına geçmek gerekir. Sonrasında yapılacak olan değerlendirmelerde ağrınızın neden kaynaklandığını tespit edildikten sonra da fizik tedaviye başvurabilirsiniz” dedi.