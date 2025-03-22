Ankara'da yaşayan Elaslan, bel ağrısı şikayetiyle Aile Sağlığı Merkezi'ne başvurdu. Tahlillerinde kolesterol değeri yüksek çıkan Elaslan, kapsamlı tetkik için Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi.

Burada damar tıkanıklığı tespit edilen Elaslan'ın, hastane bünyesindeki kalp merkezinde yapılan baypas operasyonuyla tıkalı 4 damarı açıldı.

Elaslan, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Süreci yöneten doktor ve ekibine teşekkür eden Elaslan, "İlk önce Aile Sağlığı Merkezi'ne bel ağrısı şikayetiyle gittim. Oradaki doktorum kan tahlili istedi. Tahlil sonuçlarının ardından hastaneden randevu aldı. Ameliyata girdim, ameliyatın ardından bugün kahvaltı yaptım. Hocalarımız, personel, hemşirelerimiz tatlı dilli, güler yüzlü. Allah yokluklarını göstermesin" ifadelerini kullandı.

Operasyonu gerçekleştiren Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Bülent Sarıtaş ise hastanın 4 damarına baypas yaptıklarını, aort damarındaki ileri derecede kireçlenme (porselen aort) nedeniyle operasyonun zor olsa da başarılı geçmesinin ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi.

"Beslenme alışkanlığı büyük rol oynuyor"

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre bir yıl içerisinde dünyada yaklaşık 18 milyon hastanın kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Prof. Dr. Sarıtaş, şunları kaydetti:

"Bir yılda ülkemizde kalp ve damar hastalıkları nedeniyle 200 bin civarında hastamız hayatını kaybetmektedir. Amacımız, sağlık çalışanları ve bakanlık olarak, kalp ve damar hastalıkları nedeniyle, kaybedilen bu hastalarımızın sayısını mümkün mertebe azaltmak. İşte tam da bu nedenle Sağlık Bakanlığı, kalp merkezleri adı altında birimler kurdular. Kalp merkezleri, kalp ve damar hastalıklarının, kalp ve damar cerrahları ile kardiyoloji uzmanlarının ortak işbirliği ile koordineli olarak tedavi edildikleri birimler olarak tanımlanmaktadır."

Prof. Dr. Sarıtaş, kalp hastalıklarını önlemede beslenme alışkanlıklarının büyük rol oynadığına işaret ederek, "Sağlıksız beslenme alışkanlıklarına, özellikle fast food türü gıdalara yönelme oranının arttığını görmekteyiz. Yoğun stres, hipertansiyon, şeker gibi nedenlerle günümüzde kalp ve damar hastalıkları oranında büyük bir artış tespit edilmiştir. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve kan basıncını ve şekeri kontrol altına almak oldukça önemlidir" diye konuştu.