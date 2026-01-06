‘Karhozat’, ‘Torino Atı’, ‘Londra'daki Adam’, ‘Karanlık Armoniler’ ve ‘Şeytanın Tangosu’ gibi filmleriyle tanınan Macar asıllı yönetmen Bela Tarr, yaşamını yitirdi.

Avrupa Film Akademisi'nin yayınladığı yazılı açıklamada, Tarr’ın ölümünden önceki süreçte uzun ve ciddi bir hastalık geçirdiği bildirildi.

Açıklamada Tarr'ın seçkin bir yönetmen olmasının yanı sıra ‘güçlü ve politik duruşa sahip bir entelektüel’ olduğu da belirtildi.

Tarr'ın ailesinin bu zor dönemde basın ile kamuoyundan anlayış beklediği ve rahatsız edilmek istemedikleri kaydedildi.

BELA TARR HAKKINDA

Yönetmen Tarr, 21 Temmuz 1955'te Macaristan'ın Pecs kentinde doğdu.

16 yaşında başladığı sinema kariyerinde "yavaş sinema" akımının önemli temsilcilerinden biri haline geldi.

"Şeytanın Tangosu" filmi ile uluslararası çapta ün kazanan Tarr, Nobel ödüllü yazar Laszlo Krasznahorkai'le yaptığı işbirliği ile de pek çok dikkat çekici eseri beyaz perdeye taşıdı.

Sanatçı, "Torino Atı" filmi ile 2011 yılında Berlin Film Festivali'nde "Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü"nü kazandığında yönetmenliği bıraktı.

Daha sonraki süreçte Saraybosna'da "film.factory" adlı bir film okulu kurarak genç yetenekleri yetiştirmeyi hedefleyen Bela Tarr, Türkiye'de sinemaseverler tarafından da takip ediliyordu.

Tarr, 2011'de 30. İstanbul Film Festivali'nde "Sinema Onur Ödülü"ne layık görüldü ve pek çok kez Türkiye'deki festivallerin konuğu olarak, genç sinemacılarla atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Son dönemde de Tarr, 2023'te Avrupa Film Ödülleri'nde "Akademi Onur Ödülü" ve 2024 Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü aldı.