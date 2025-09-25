Belçika’nın Binche kentinde, geçtiğimiz yaz İspanya’da adı mafya hesaplaşmalarına karışan suç örgütü üyesi Furkan Yavuz silahlı saldırıda öldürüldü. Yavuz’un, ağustos ayında Torrevieja’da infaz edilen “Daltonlar” çetesinin lideri Caner Koçer’in sağ kolu olduğu belirtildi.
“CASPERLAR” ÇETESİ HEDEF ALDI
Belçika basını, Furkan Yavuz’un İstanbul kökenli rakip suç örgütü “Casperlar” tarafından vurulduğunu yazdı. Yavuz’un, Koçer’in ölümünden sonra Belçika’ya dönerek örgütün faaliyetlerini yeniden organize etmeye çalıştığı iddia edildi.
DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞLARDI
“Daltonlar” çetesinin yöneticileri Koçer ve Yavuz, 20 Temmuz’da İspanya’nın Estepona kentinde uğradıkları saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Ancak 4 Ağustos’ta Torrevieja’da Caner Koçer infaz edilmiş, bu saldırının rakip çetenin öldürülen iki üyesinin intikamı olduğu öne sürülmüştü.
SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI
Furkan Yavuz’un vurulmasının ardından saldırganların polisten kaçmaya çalıştığı anlara ait görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.