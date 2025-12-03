2007 - 2010 arasına ekranlara gelen 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren dönemin çocuk oyuncusu Asena Keskinci, Evrim Akın'ın yılbaşı ağacını süslediği bir video üzerinden eski defterleri açtı.

Keskinci, Evrim Akın tarafından zorbalığa maruz kaldığını, annesi Ayşe Demirci ile babası Güray Keskinci'nin boşanmasında Evrim Akın'ın payı olduğunu da ileri sürmüştü.

Evrim Akın bu iddiaların ardından gözyaşları içinde kamera karşısına geçmişti.

Akın,"Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?" demişti.

Keskinci'ye dikkat çeken isimlerden destek gelirken bu kez de Belçim Bilgin konuyla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

'ASENA'NIN İNCİNMİŞ OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM'

'Adile Naşit' filminin galasında 'Bağlantı Hatası' adlı filmde birlikte rol aldığı Asena Keskinci'nin Evrim Akın hakkındaki iddiaları hakkında 2.Sayfa mikrofonlarına konuşan Bilgin, "Asena ile anne - kız oynadık. Amacım, tarafları suçlamak değil. Öznelerin dışında yorum yapıyorum..." dedi.

'KİMSENİN YANINA KÂR KALMASIN"

Bilgin ayrıca şunları kaydetti:

"Birileri bir şeyler yaptığı zaman kimsenin yanına kâr kalmasın. Asena'yı tanıdığım için gerçekten incinmiş olduğunu hissediyorum. Öte yandan evrim, hepimizin çok tatlı karakteri. Onu televizyon mesafesinden tanıyorum, enerjisi güzel geçmiş kadın oyuncu..."