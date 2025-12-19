“Ben ekonomistim, kur korumalı mevduat sistemini Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ben önerdim’’ diyen AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen çalı çırpıya 52 milyon lira yatırdı.

AKP’li Belediye 1 Aralık 2025’te ihaleye çıkarak Sütun Formlu Çınar Yapraklı Akçaağaç, Süs Kirazı, Kuş iğdesi, Altınçanak, yaprağını döken kartopu gibi çiçek, ağaç ve çalıların yer aldığı bitkilere 52 milyon 586 bin TL ödedi. Bu tutar 2.379 asgari ücrete eşit. Belediye tarafından satın alınan 2 bin 915 ağaç, 120 bin çalı, 140 bin mevsimlik çiçek, 50 bin lale soğanın bir yıl içerisinde belediyeye teslim edileceği ve ekiminin yapılacağı bildirildi.

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında da 27 milyon 448 bin 120 TL’lik, 2024’te ise 3 milyon 150 bin TL’lik çiçek ve bitki almıştı.