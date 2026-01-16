Van'ın DEM Partili İpekyolu ilçe Belediyesi'ne yönelik icra ve haciz işlemleri sürüyor.

Bu kapsamda İpekyolu Belediye Başkanı Canan Uzunay'ın resmi makam aracına el konuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu borçların mevcut yönetim dönemine değil, kayyum yönetimi sırasında oluşan yükümlülüklere ait olduğu belirtildi.

Belediye başkanının makam aracının trafikte seyir halindeyken durdurulup el konulduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE HACİZ İŞLEM YAPILMIŞTI

İpekyolu Belediyesi'ne ödenmeyen borçlar nedeniyle daha önce de haciz işlemi uygulanmıştı.

İhale alan ancak parasını alamayan bir firmanın belediyeyi icraya vermesinin ardından eş başkanlık katında bulunan koltuk, demirbaş eşya, bilgisayar ve parasal değeri olan tüm eşyalara el koyulmuştu.