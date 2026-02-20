Malatya’nın CHP’li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in partiye yönelik açıklamaları gerekçe gösterilerek geçtiğimiz ay “kesin ihraç” talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmişti. OY BİRLİĞİYLE İHRAÇ KARARI ÇIKTI Cumhuriyet Halk Partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Abdulvahap Göçer hakkında karar verildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun 2025/281 esas ve 2025/19 karar sayılı dosyasında, Göçer'in CHP Tüzüğü'nün 68/1-b, d ve f maddeleri uyarınca "kesin çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi. İL KONGRESİNDE GERGİNLİK TIRMANMIŞTI Disiplin sürecine giden yol, CHP Malatya 39’uncu Olağan İl Kongresi’nde yaşanan tartışmalarla başlamıştı. Kongrede konuşan Belediye Başkanı Göçer, il teşkilatını eleştirmiş, eleştirilerini CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile İl Başkanı Barış Yıldız’a da yöneltmişti. Göçer’in sözleri salonda gerginliğe neden olmuş tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Göçer, kongre sonrasında iktidara yakın medyada partisini hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

