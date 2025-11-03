Meksika’nın batısındaki Michoacan eyaletinin Uruapan kentinde Belediye Başkanı Carlos Manzo, cumartesi akşamı katıldığı halka açık bir mum yakma töreninde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Michoacan Başsavcısı Carlos Torres Piña, 40 yaşındaki Manzo’nun saat 20.00 sularında kent merkezinde gerçekleştirilen etkinlik sırasında saldırıya uğradığını, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, olay anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Videolarda silah sesleri duyulurken, onlarca kişinin panikle kaçtığı görülüyor.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Michoacan Valisi Alfredo Ramírez Bedolla, saldırganlardan birinin olay yerinde öldürüldüğünü, iki kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu.

KARTELLERLE MÜCADELE EDİLİYORDU

Manzo, son dönemde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede daha fazla devlet desteği talep etmesiyle dikkat çekmişti. Belediye başkanı, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’dan bölgedeki suç örgütlerine karşı ek kaynak sağlanmasını istemişti.

Sheinbaum, geçtiğimiz aylarda sivillere saldıran suçlulara karşı “ölümle yanıt verilmeli” çağrısı yapan Manzo’yu sert bir dille eleştirmişti.

Daha önce Sheinbaum’un partisinde siyaset yapan Manzo, 2024 seçimlerinde bağımsız aday olarak belediye başkanlığını kazanmıştı.

"HAYATIM TEHLİKEDE"

Manzo, saldırıdan önceki haftalarda kendi güvenliğine yönelik tehditler aldığını belirterek sosyal medya hesabından çeşitli videolar paylaşmıştı.

Saldırıdan dakikalar önce yaptığı canlı yayında ise halka seslenerek, “Herkese bol şans, keyifli bir akşam geçirmenizi dileriz, hizmetinizdeyiz,” ifadelerini kullandı.

Bir muhabirin güvenlik önlemleriyle ilgili sorusuna ise, “Devletin farklı kademelerinden katılım var, her şeyin barış içinde geçmesini umuyoruz,” yanıtını vermişti.

DEVLET BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, pazar günü yaptığı açıklamada saldırıyı “alçakça bir suikast” olarak nitelendirerek kınadı.

Sheinbaum, güvenlik kabinesini acil toplantıya çağırdığını belirterek, “Bu olayın cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz” dedi.