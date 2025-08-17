Çorum’da 7 bin nüfusa sahip olan Ortaköy ilçesi nin Belediye Başkanı Taner İsbir’in Mercedes marka makam aracı almasına tepki gelince, aracı satışa çıkardığını duyurdu.

İsbir konuyla ilgili ola rak geçen günlerde yaptığı paylaşımda, “19 ZA 001 plakalı hizmet aracımızın ekonomik ömrünü doldur duğundan dolayı bundan böyle 19 TC 443 plakalı hizmet aracımız ilçemize hizmet verecektir. Yeni hizmet aracımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

PARAYI GETİR, ANAHTARI AL

İsbir’in yaptığı bu du yuruya ise birçok yorum yapıldı. Bir kullanıcı belediye binasının araba dan daha ucuz olduğunu belirtirken başka biri de aracın hangi hizmetlerde kullanılacağını merak etti. Bir programa katılan İspir, “Huzurunuzda aracı satışa çıkarıyorum. 3 milyon 250 bin lira getiren herkese anahtarını teslim edece ğim. Gelirle ilçemize farklı alanlarda hizmetler yapa cağım” dedi.