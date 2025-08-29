Olay, dün Kale ilçesinde Kale Ortaokulu bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre belediyenin zabıta müdürü, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın bir okul bahçesine kilit parke taşı döşeme talimatı sonrası Halil Sait Kocagümüş ile Ceyhun Çabuk'u bu iş için görevlendirdi.

Ancak okul bahçesine giden iki zabıta sağlık problemlerini gerekçe göstererek çalışmadı. Bir sonraki gün yeniden okula giden iki zabıta memuru çalışmayı reddedip okul bahçesinde bekledi.

Bir süre sonra okul bahçesine elinde sopayla gelen Başkan Hayla'nın, zabıta memurlarını darbettiği iddia edildi.

Okulun güvenlik kameralarına yansıyan örüntülerde ağacın altında bekleyen iki zabıta memurunun Hayla tarafından dabedildiği görüldü. Görüntülerde Hayla'nın, üzerlerine koşarak gittiği iki zabıta personelinden birinin sırtına sopayla vurması yer aldı.

Zabıta memurları darp raporu alıp, Erkan Hayla'dan şikayetçi oldu.

'SOPA KIRILMASAYDI...'

Kale İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren zabıta memuru Kocagümüş, daha önce bel fıtığı ve menüsküs ameliyatı olduğunu belirterek, "Bu rahatsızlıklarım ve görev tanımımda olmadığı için parke taşı döşemeyi kabul etmedim. İkinci gün yine kamera önünde beklerken, başkan elinde sopayla üzerimize doğru geldi. Ceyhun Çabuk'un sırtına iki kez sert bir şekilde sopayla vurdu. İkinci vuruşta sopa kırıldı. Sopa kırılmasa sonuçları daha kötü olabilirdi. Başkanı sakinleştirmeye çalışırken, ben de parmağımdan darbe aldım" dedi.

Kocagümüş 2014 yılında belediyede tekniker olarak çalışmasına rağmen zabıta olarak görevlendirildiğini de ileri sürdü.

'YAPMAYIN' DEMEME RAĞMEN VURDU'

Zabıta memuru Çabuk ise yaşadıklarını anlatıp, ifadesinde kas yırtığı olduğunu ve daha önce burun ameliyatı geçirdiğini belirtti.

2019 yılından bu yana veri hazırlama memuru olmasına rağmen zabıta olarak görevlendirildiğini aktaran Çabuk, "İş tanımımda olmamasına rağmen ağır işlerde çalıştırıldım. Başkan gelip, sopayla vurmaya başlayınca 'Yapmayın Başkanım' dememe rağmen vurmaya devam etti. Bir türlü sakinleştiremedik, en son sopa kırılınca 'Çalışmayacaksanız, defolun gidin' diyerek, bizi okuldan uzaklaştırdı. Amacının bizi yıldırarak, istifaya zorlamak olduğunu düşünüyorum. Kendim ve ailemin can güvenliğinden endişeliyim. Sopanın izleri halen sırtımda duruyor" diye konuştu.