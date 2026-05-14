Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, belediye hizmet binasında muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantı sonrası yumruklu saldırıya uğradı. Yaşanan arbedede ise Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş yaralandı. 'KASTAN YARALAMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan H.A., bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan H.A., ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. TEHDİT SUÇUNDAN CEZA ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI Öte yandan şüpheli H.A.’nın daha önce de sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Habil Dökmeci’ye yönelik paylaşımlar yaptığı, açılan dava sonucunda tehdit suçundan 10 ay, hakaret suçundan ise 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası aldığı ortaya çıkmıştı.

