Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yeni açılan pazar alanında yaşanan yer tartışmaları, YRP’li Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin pazarcılara yönelik tehdit içerikli sözleriyle gündeme oturdu.

“BİRİ BİRİNE İLTİMAS EDERSE KULAĞINI KESERİM”

Pazar alanında pazarcı esnafıyla konuşan Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Buradan söylüyorum, yardımcıya da müdüre de zabıtaya da söylüyorum. Biri birine iltimas ederse kulağını keserim. Yeter. Birisi benim zabıtamın üzerinde, belediyemin üzerinde baskı kurarsa alnını karışlarım. Devlete karşı çıkmak yok. Hem burada hizmet yapacağız hem böyle. Adalet içinde. Kura adalet mi? Adalet... Perşembe Pazarı için kura çekilecek. Kura dağıtılacak. Dışarıdan bir kişi dahi istemiyorum.”

Kura sistemiyle yer dağıtılacağını belirten Çiftçi’nin tehdit içeren sözleri kısa sürede kamuoyunda tepki topladı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: SÖZLER YASADIŞI GRUBA YÖNELİKTİ”

Tepkilerin büyümesinin ardından Karaköprü Belediyesi yazılı bir açıklama yaparak Başkan Çiftçi’nin sözlerinin “çarpıtıldığını” savundu. Açıklamada, pazar alanında görevli zabıta ve polis ekiplerine mukavemet gösteren bir grubun yasa dışı müdahalede bulunduğu iddia edildi.

Belediyenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu konuşma, iki ay önce hizmete alınan kapalı semt pazarında yapılmıştır. Bu pazarda esnaflık yapacak kişiler kura ile belirlenmiştir. Başkanımızın konuşması, Karaköprü’de pazarcılık yapmayan, polise ve zabıtaya mukavemet gösteren ve pazar yerlerini işgal eden bir gruba karşı yapılmıştır. Bu grup, kurulan tezgâhları dağıtmış, pazarcıları darp etmiş, zabıta ve polis ekiplerine karşı gelmiştir. Belediye Başkanımız pazarcılarımızın haklarını korumaya çalışmıştır.”

Belediye, benzer durumlara karşı pazarcıların ve ekiplerin yanında olmaya devam edeceğini açıkladı.