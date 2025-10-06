Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından gıda üretimine yönelik denetimler devam ederken, bir yandan da belediyeler üretim tesislerindeki hijyen koşullarını denetlemeyi sürdürüyor.



Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelindeki gıda üretim merkezlerine yönelik denetim ziyaretinde beklemediği bir manzara ile karşılaştı.



PİŞKİN CEVAP BELEDİYE BAŞKANINI ÇILDIRTTI



Kahvaltılık ürünlerinin hazırlandığı üretim tesisine yönelik denetiminde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri ve hijyen kurallarına dikkat edilmeyen bir alanda üretim yapıldığını gören Yılmaz, tesisin yetkilisine "Bunları annene yedirir misin?" diye sordu.



Yetkilinin 'Tabii ki hayır' yanıtını vermesi üzerine küplere binen Yılmaz, "Seni Allah'a bile havale etmiyorum.Annene yedirmediğin şeyleri başka çocuklara mı yediriyorsun?" ifadelerini kullandı.



DENETİM BAŞLATILDI



Denetim sırasında bozulmuş reçel kavanozlarının da rafta tutulduğunu gören Başkan, öfkesini şu sözlerle dile getirdi: "Bozuk reçeli neden tuttuğunu açıklamadın. Bu memleketi ben sizin gibilere kirlettirir miyim ya. Gaziantep gastronomisiyle ünlü bir şehir, siz kirletiyorsunuz burayı. 80 ton dışarıda, 4 TIR mal yakaladık. Bizzat şikayetçi olacağım, mahkemeye gideceğim. Senin gibiler bu memlekette sakız bile satmamalı. Sen o çocuklara bunları layık gördün ya seni Allah'a bile havale etmiyorum."



Başkan Yılmaz, yapılan denetimin görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaştı. Açıklamasında, gıda güvenliğini tehdit eden hiçbir işletmeye göz yumulmayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Şehitkamil'de kimse halkın sofrasına ihanet edemez… Denetimlerimizde öyle bir pişkinlik ile karşılaştık ki, gözlerimize inanamadık. Bozuk salçalar, küflenmiş reçeller, tarihi geçmiş ürünler… Hem de sağlıksız, hijyenden uzak ortamlarda. Bu milletin alın teriyle kazandığı ekmeğe, çocuklarımızın sağlığına kimsenin göz dikmesine izin vermeyiz. Vatandaşımızın sofrasına güvenle koyduğu her lokma bizim namusumuzdur. Bu bilinçle, denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek. Sağlığa, dürüstlüğe, helal kazanca sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz. Biz buradayız, halkımızın sağlığı için dimdik ayaktayız."