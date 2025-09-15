Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca’nın şoförü Ali Aygün’ün kullandığı makam aracı, gece saatlerinde Yalova-İzmit kara yolunun Çiftlikköy mevkisinde bir otomobille çarpıştı. İddiaya göre, sinyal vermeden dönüş yapan otomobil, belediyeye ait araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta hasar meydana geldi. Çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ALKOL İDDİALARINI REDDETTİ

Kazanın ardından olay yerine giden Belediye Başkanı Fazlaca, polis ekiplerinden bilgi aldı. Daha sonra yazılı açıklama yapan Fazlaca, makam şoförünün alkollü olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Açıklamasında, “Çiftlikköy’de ikamet eden şoförümüz, ertesi gün için araca yakıt almak üzere evinden çıktıktan kısa süre sonra, ilk kez trafiğe çıkan bir kadın sürücünün çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazanın oluşumunda şoförümüzün herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Olayda yaralanma söz konusu değildir” ifadelerine yer verdi.

Fazlaca, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haberler ve paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlatılacağını da belirtti.