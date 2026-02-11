Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen bir mesaj nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 8 Şubat’ta ifadeye çağrıldı.

İfadesinin ardından 9 Şubat’ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık, 10 Şubat’ta Dede’yi yeniden ifadeye davet etti. İfadesi sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Dede, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BirGün’ün ulaştığı soruşturma detaylarında dikkat çeken bulgular yer aldı...

Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna mesaj yoluyla tacizde bulunduğu iddia edildi.

Soruşturma dosyasında, “çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz” suçunun işlendiği değerlendirmesine yer verilirken, gönderilen mesajların da dosyaya girdiği belirtildi.

“AKLIMDAYDI SANA YAZMAK”

Dosyadaki mesaj kayıtlarına göre Dede’nin, 8 Şubat saat 03.24’te kız çocuğuna “Ben nasıl bir erkeğim?” diye sorduğu aktarıldı.

Kız çocuğunun, “Kaç yaşındasınız, bana neden böyle sorular soruyorsunuz başkanım?” yanıtı üzerine Dede’nin, “Aklımdaydı sana yazmak. Ama duyulsun istemem sana yazdığım” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Mesajlardan rahatsız olduğunu belirten kız çocuğunun, “Sizin de benim yaşımda kızınız var, bana bu saatte böyle şeyler yazmanız doğru mu?” sorusuna karşılık Dede’nin bazı mesajlarının dosyada, “Rahat ol. Sevgilin olabilir, sorun yok. Desene o zaman başta ‘Yazmayın’ diye. Kabul et, konuyu kapat” şeklinde yer aldığı kaydedildi.

“MAĞDURUM”

Dede, tutuklanmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

-Hakkımda yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar bulunmaktadır.

-Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir.

-Ancak bilmenizi isterim ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim.