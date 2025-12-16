Kişiliği ve görev yaptığı bölgelerdeki faaliyetleri nedeniyle hayatı dizi ve filmlere konu olan, kamuoyunda 'Efsane vali' olarak tanınan Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulundu.



31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerde MHP'nin adayı olarak gösterilen ve yüzde 54,86 ile seçimleri kazanan Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dinleme skandalına ilişkin detayları aktardı.

DİNLEME CİHAZI BULUNDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Yazıcıoğlu'nun paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Değerli Hemşehrilerimiz,

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun, Tokat Belediyesi başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı’ndaki vatandaşlarımızı kabul ettiği makam odasında, dün akşam saatlerinde güvenlik birimlerimiz tarafından yapılan kontroller neticesinde dinleme cihazı bulunmuştur.

Söz konusu tespitin ardından durum derhal ilgili adli ve emniyet birimlerine bildirilmiş, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerekli adli ve teknik süreçler başlatılmıştır. İncelemelerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bina güvenlik altına alınmış, ilgili alanlarda detaylı ve titiz bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Süreç, ilgili kurumlar tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte olup, konuya ilişkin her türlü gelişme yasal çerçevede değerlendirilerek gerekli adımlar atılmaktadır.

Olayın ardından Tokat Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

“Değerli hemşehrilerim; Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren planlı bir şekilde şahsıma ve Tokat Belediyesi’ne yönelik yürütülen dezenformasyon ve karalama operasyonları aralıksız sürerken bugün yeni bir hukuksuzluğu, ilkesizliği ve ahlaksızlığı daha ortaya çıkarttık.

Yaptığımız incelemeler neticesinde Tokat Belediyesi başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı’ndaki “makam odası”nda dinleme cihazı bulunmuştur.

Bu makam odası Tokatlılara aittir. Hamdolsun bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren makam odamızın kapısını hiç kapatmadık ve değerli hemşehrilerimizi sürekli burada misafir ettik. Rahmetli babam Recep Yazıcıoğlu’nun yolunda ilerleyip, halkımıza hiçbir zaman kapımızı kapatmadık. Ayırmadan ve ayrıştırmadan herkesi misafir ettik, sohbet ettik, dualar aldık. Ne sosyal medya saldırıları, ne iftiralar, ne dinleme cihazları, ne de siber korsanlıklar bizleri Tokat sevdası yolundan asla döndüremeyecektir. Algı operasyonları, siber korsanlıklar, saldırılar ve kirli oyunlar, Türk milletinin vicdanında hükümsüzdür. Biz, milletimizin bize verdiği emanetin bilinciyle, Tokat’ımıza hizmetten asla geri durmayacağız.

Dinleme cihazının tespiti ile gerekli olay yeri inceleme işlemleri yapılmış ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Bu hayâsız saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir. Tokat Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyet’e ve Türk milletinin değerlerine bağlı kalarak, şeffaf, açık ve doğru bildiklerinden taviz vermeden yoluna devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

16.12.2025







