Vahim olayı sosyal medya hesabından paylaşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, şu açıklamayı yaptı:

“Makam sahibi olmak, silah kullanma ayrıcalığı değildir. Hiç kimse, seçilmiş olsa dahi hukukun üstünde değildir. Etkili, adil ve şeffaf bir soruşturma derhal başlatılmalıdır. Suçüstü hali söz konusudur. ivedilikle açığa alma kararı uygulanmalıdır” dedi.

Mehmet Begit

Akçakale Belediyesi’nde ise Başkan Abdülhakim Ayhan, bir düğünde tabancayla ateş açtı. Görüntüleri Mahmut Tanal sosyal medya hesabından paylaştı.

Abdülhakim Ayhan

DÜĞÜNDE BÖYLE ATEŞ ETTİ

Koca koca belediye başkanlarının eli silahlı görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.